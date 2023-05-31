31 мая, 14:10

СМИ: премьер Сербии назначила нового министра образования после стрельбы в школе

Им стал Джордже Миличевич

БЕЛГРАД, 31 мая. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назначила на должность главы образовательного ведомства республики министра без портфеля Джордже Миличевича. Об этом в среду сообщает газета "Вечерне новости".

По информации издания, Миличевич занял пост по решению главы кабмина Аны Брнабич, поскольку назначить нового министра в соответствии с законодательством необходимо в течение 15 дней после освобождения должности предшественником.

Экс-глава образовательного ведомства Бранко Ружич подал в отставку после случая стрельбы в школе, в результате которой погибли 10 человек - 9 учеников и охранник.

3 мая подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда. По сообщениям сербских СМИ, 13-летний подросток пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью. Позже президент Сербии Александар Вучич заявил, что стрелявший будет помещен в психиатрическую больницу, так как он не может нести уголовную ответственность в силу возраста. 

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© Информационное агентство ТАСС
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