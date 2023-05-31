Сын Муаммара Каддафи и Халифа Хафтар смогут баллотироваться в президенты Ливии

По сведениям телеканала Al Hadath, комитет "6+6" не будет исключать возможность выдвигать их кандидатуры

КАИР, 31 мая. /ТАСС/. Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар смогут баллотироваться в президенты Ливии на предстоящих всеобщих выборах. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в объединенном комитете "6+6".

"Комитет "6+6" не будет исключать [возможность] выдвигать кандидатуры Сейфа аль-Ислама Каддафи и Халифы Хафтара на предстоящих выборах", - указали в комитете, в состав которого входят члены Высшего государственного совета (ВГС) и Палаты представителей (парламента) Ливии.

Минувшим днем комитет "6+6", заседания которого проходят в марокканском городе Бузника, пришел к консенсусу по одному из наиболее спорных вопросов между парламентом и ВГС - об участии в выборах профессиональных военных. Согласно информации источника, военнослужащие смогут выдвигать свои кандидатуры и в случае проигрыша вернуться к своей профессиональной деятельности. Объединенный комитет также определил и сроки предстоящих в стране выборов: парламентские должны состояться в декабре нынешнего года, президентские - в январе 2024 года. Для организации избирательного процесса в стране должно быть сформировано единое правительство с полномочиями на шесть месяцев без возможности их продления.

В середине мая спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии, глава миссии организации по поддержке в Ливии Абдулай Батили заявил, что ни Сейф аль-Ислам, ни Хафтар не должны быть исключены из списков кандидатов на пост президента страны, если они изъявят желание баллотироваться на этот пост на всеобщих выборах. По его убеждению, "в выборный процесс должны быть вовлечены все стороны, включая руководителей и начальников силовых структур страны".

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.