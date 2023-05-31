Макрон считает, что Европа должна быть частью нового договора о вооружениях с США и РФ

Президент Франции призвал европейские страны "полностью взять под контроль вопрос вооружений", в том числе за счет гармонизации военной промышленности

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Европа должна обеспечить себе возможности по "нанесению удара в глубину", чтобы стать активным участником будущих переговоров о контроле над вооружениями в свете приостановки Россией и США выполнения нескольких профильных соглашений. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

"Европа отсутствовала в соглашениях о вооружениях средней дальности и [российско-американском] Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений [ДСНВ], тогда как решался вопрос ее безопасности, - отметил он. - <...> Я говорю совершенно четко: мы, европейцы, должны быть субъектами этих соглашений, которые обеспечивают нашу безопасность и которые создают рамки на будущее. Если мы это делегируем другим - России, США или кому-либо еще, то никогда не станем убедительным участником процесса".

Макрон пояснил, что "был удивлен", когда во время саммита НАТО получил уведомление от американской делегации о приостановке Вашингтоном выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку в США считали, что Россия якобы его не соблюдает. "В 2019 году мы, европейцы, узнали, что договор, который нас прикрывал от ракет на нашей территории, после решения американцев и на фоне несоблюдения его россиянами оставляет нас ни с чем, поскольку мы в нем не участвовали", - сказал он, напомнив, что позже Россия приостановила участие в ДСНВ.

В связи с этим французский лидер призвал европейские страны "полностью взять под контроль вопрос вооружений", в том числе за счет гармонизации военной промышленности. Чтобы придать Европе больший вес в свете будущих переговоров о контроле над вооружениями, он призвал европейцев "обзавестись возможностями для нанесения ударов в глубину". "Это усилит нашу безопасность и даст нам преимущество на будущих переговорах", - полагает он.

Приостановка договоров

ДСНВ предполагает сокращение ядерных арсеналов России и США. О решении приостановить участие в нем президент РФ Владимир Путин объявил, выступая 21 февраля с посланием Федеральному собранию. По его словам, перед продолжением работы по договору нужно понять, как будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.

Выполнение своих обязательств в рамках соглашения США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения положений документа со стороны РФ. Впервые Вашингтон заявил об этом в июле 2014 года. По версии американской администрации, Россия нарушила договор, создав ракету 9М729. Москва отвергла эти обвинения, предъявив целый ряд встречных претензий, затрагивавших, например, элементы системы противоракетной обороны США в Европе. В сентябре 2019 года стало известно, что Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах.