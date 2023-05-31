Блинкен заявил о совпадении позиций США и ЕС по экспортному контролю в отношении России

По словам госсекретаря США, стороны сотрудничают в этой сфере

СТОКГОЛЬМ, 31 мая. /ТАСС/. Позиции властей США и Евросоюза в вопросе, касающемся экспортного контроля в отношении России, совпадают, стороны сотрудничают в этой сфере. Об этом сообщил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания Совета по торговле и технологиям США и ЕС, состоявшегося в Лулео (Швеция).

Он рассказал, что 31 мая прошло уже четвертое заседание этого совета. "У нас примечательное единство взглядов, когда речь заходит о нашем подходе к основным проблемам, с которыми мы сталкиваемся, будь то борьба против <...> [действий РФ на Украине], включая некоторые меры экспортного контроля, по которым мы сотрудничали, а также решение некоторых проблем, исходящих от Китая", - сказал глава американской дипломатии.

"Мы вместе работаем над такими вопросами, как механизмы проверки инвестиций, координация мер экспортного контроля, работа над диверсификацией цепочек поставок и борьба с некоторыми нерыночными практиками, которые мы наблюдаем. Но мы исходим из одного и того же подхода, который заключается в том, что никто из нас не стремится к конфронтации", - отметил госсекретарь США.

Во вторник он заявил, что западные страны примут в среду новые меры по ужесточению экспортного контроля в отношении России, касающиеся технологий производства беспилотных летательных аппаратов. Однако до сих пор об этих ограничениях объявлено не было.