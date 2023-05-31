ФРГ к концу года направит в Словакию две зенитные системы Mantis, которые заменят Patriot

Минобороны Германии ранее сообщало, что Берлин перебросит две системы Patriot из Словакии в Литву для обеспечения безопасности саммита НАТО

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Германии намерены передать Словакии две системы противоракетной обороны ближнего действия Mantis, уже начали обучать 60 военнослужащих из этой страны; размещенная там сейчас Patriot будет возвращена в ФРГ. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Федеративной Республики в среду.

"Передача будет осуществлена до конца года", - отмечается в пресс-релизе. "С марта 2022 года ВВС [Германии] укрепляют противовоздушную оборону альянса за счет временного размещения в Словакии <...> системы Patriot, которая будет возвращена в ФРГ в этом году", - отмечается в релизе.

Ранее Минобороны Германии сообщало, что Берлин перебросит две системы Patriot из Словакии в Литву для обеспечения безопасности саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. В мероприятии ожидается участие делегаций 40 стран, в том числе партнеров альянса. На мероприятие прибудут около 5 тыс. человек. Армия Литвы направит более 3 тыс. военных для обеспечения безопасности встречи.