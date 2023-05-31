Макрон: Запад не должен быть более агрессивным в отношении Белоруссии

Вместе с тем необходимо продолжать оказывать на нее давление, предотвращая вступление страны в украинский конфликт, отметил президент Франции

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что страны Запада должны продолжать оказывать давление на Белоруссию, предотвращая ее вступление в украинский конфликт, но не усиливать его. Об этом он заявил в среду, выступая на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

"Думаю ли я, что мы должны быть более агрессивны в отношении Белоруссии? Мой ответ - нет. Я думаю, что для нас было бы ошибкой <...> брать на себя инициативу, распространяя конфликт на Белоруссию. Мы должны продолжать оказывать на них давление, чтобы они не вступали в войну", - отметил он.

Французский президент также поделился своим мнением о том, как именно Запад должен рассматривать Белоруссию. "Я думаю, что мы должны избрать многосторонний подход. Во-первых, помогать гражданскому обществу <...>, во-вторых, предложить им перспективы в случае, если они будут проводить перевыборы президента. В-третьих, оказывать давление на существующую администрацию [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, при этом предлагая [ему] возможности выхода из сложившейся ситуации. Когда вы ограничиваетесь санкциями и не предоставляете возможностей выхода, вы подталкиваете людей к тому, чтобы они оставляли все так, как есть", - отметил он.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Франция отказалась признать легитимность этих выборов.