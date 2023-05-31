Госдеп считает, что нет заслуги КНР в налаживании отношений Ирана и Саудовской Аравии

Как заявили в администрации США, они лишь выступали хозяевами встреч и подписания договоренности

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что заслуги Китая в достижении Ираном и Саудовской Аравией договоренности о восстановлении дипломатических отношений, по сути, нет.

"Я бы сделала оговорку о том, что данное соглашение не было выработано при посредничестве китайцев. Они [лишь] выступали хозяевами [встреч и подписания договоренности]. Иранцы и саудовцы сами достигли всех соглашений, сами вели все обсуждения", - заявила в среду помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

С ее точки зрения, "китайцы находятся на крючке в том смысле, что должны помогать контролировать действия иранцев". "Именно так многие в регионе это и рассматривали, и, откровенно говоря, это надеются получить в результате саудовцы", - считает Лиф.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, она охарактеризовала весенние договоренности между Тегераном и Эр-Риядом как разрядку. "Я бы действительно определила это как разрядку. Это не примирение, не крупное сближение или полная нормализация", - сказала сотрудник внешнеполитического ведомства США. "Это удивило многих. Нас (американскую администрацию - прим. ТАСС) это не удивило в полной мере, так как мы находились в постоянном диалоге с саудовцами на протяжении двух лет, поддерживая их в их стремлении найти какой-то способ сосуществования [с иранцами] за счет использования одного инструмента - дипломатического взаимодействия, но не отказываясь от других, более жестких инструментов, которые мы применяем коллективно и в двустороннем формате", - продолжила дипломат. С ее точки зрения, Эр-Рияд пошел на "прямое взаимодействие" с Тегераном "ради смягчения угроз национальной безопасности, исходящих непосредственно от Ирана", а также от его "ставленников, прежде всего хуситов, но не только".

Мартовские соглашения

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств. Представители двух стран вели переговоры в Пекине, по итогам которых было подготовлено трехстороннее заявление.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с исламской республикой.

Болезненная реакция

Между тем директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин отметил 24 марта, что соглашение вызвало "крайне болезненную реакцию" у США и Великобритании. По его словам, Вашингтон и Лондон "привыкли играть на межисламских противоречиях". "Они видят в позитивных процессах в этом регионе провал многолетней политики по удушению Тегерана и прямую угрозу своим стратегическим позициям, - указал Нарышкин. - Профильным англосаксонским структурам поставлена задача подрывать наметившийся диалог, дискредитировать посредническую роль Пекина".

Нарышкин уверен, что в новых геополитических реалиях "семена сеятелей раздора не дадут всходов". "Нормализация саудовско-иранских отношений является важным шагом не только к разрядке напряженности вокруг исламской республики, но и к укреплению мира и безопасности на Ближнем Востоке в целом", - подчеркнул он.

"Открывается уникальный шанс для урегулирования острых кризисных досье в регионе, прежде всего конфликта в Йемене, деэскалации обстановки вокруг Сирии, Ирака и Ливана. Подобный сценарий выгоден всем региональным игрокам", - добавил глава Службы внешней разведки России.