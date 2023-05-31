31 мая, 18:46

В Омане намерены построить новый современный город на 100 тысяч жителей

Как сообщило информационное агентство Омана, проект города был представлен главе государства Хайсаму бен Тареку Аль Саиду

ДУБАЙ, 31 мая. /ТАСС/. Власти Омана построят город имени султана Хайсама - город будущего с архитектурными элементами в традиционном стиле, в котором смогут жить 100 тыс. человек. Как сообщило в среду Информационное агентство Омана, проект города был представлен главе государства Хайсаму бен Тареку Аль Саиду.

По информации агентства, площадь города составит 14,8 кв. км, при этом территорию общей площадью 2,9 кв. км займут зеленые насаждения. В 19 кварталах города разместят 20 тыс. единиц жилья, в том числе виллы, таунхаусы и квартиры в различных ценовых категориях.

Для жителей города также построят 39 школ, 24 мечети, 11 медицинских учреждений, цент по уходу за людьми с ограниченными возможностями и дом престарелых. Как отмечается, инфраструктура города была спроектирована для улучшения качества жизни. В нем будут широко использоваться энергия солнца, а также системы для выработки энергии из отходов и их переработки. 

Теги:
Оман
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация