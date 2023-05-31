США заявили, что удовлетворены уровнем отношений с Бразилией и не видят их охлаждения

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты удовлетворены нынешним состоянием двусторонних отношений с Бразилией, не считают, что они ухудшаются. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его попросили уточнить, объясняется ли охлаждением двусторонних связей тот факт, что дата планируемого визита главы администрации США Джо Байдена в Бразилию до сих пор не объявлена. При этом Кирби напомнили, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказывается следовать в фарватере Запада и поддерживать его политику санкций в отношении России, поддерживает контакты с руководством в Москве. "Нет. Мы чувствуем себя комфортно в плане американо-бразильских отношений. В действительности, совершенно комфортно", - ответил представитель Белого дома.

"Послушайте, мы не будем соглашаться со всем, что говорит или делает президент Лула. Потому-то и есть двусторонние отношения. И дружественно настроенные по отношению друг к другу страны могут расходиться во мнениях, расходиться во мнениях публично, если это оправданно. Тем не менее, мы чувствуем себя очень комфортно в плане отношений", - сказал сотрудник СНБ.

Одновременно он подтвердил, что сроки визита Байдена в Бразилию не определены. "Что же касается визита, то мне пока говорить не о чем применительно к [рабочему] графику [Байдена]", - заявил Кирби.

Президент Бразилии нанес визит в Вашингтон в феврале. Как отмечалось в распространенном по итогам переговоров на высшем уровне совместном заявлении, лидеры призвали к "справедливому и прочному миру" на Украине, выступили в поддержку идеи реформирования Совета Безопасности ООН, договорились развивать сотрудничество. Кроме того, Лула да Силва пригласил Байдена посетить Бразилию, американский лидер приглашение принял.