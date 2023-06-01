Премьер Италии и президент Турции выразили желание провести встречу

Джорджа Мелони в ходе телефонного разговора поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах

РИМ, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Как сообщила в среду пресс-служба итальянского премьера, лидеры выразили надежду на возможность скорой встречи.

"Председатель правительства Италии поздравила президента Турции с переизбранием. В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения, а также выражена готовность сотрудничать в обеспечении общей безопасности и укреплять партнерство на региональном, европейском и многостороннем уровнях", - говорится в сообщении пресс-службы Мелони.

В ходе прошедшего в Турции в минувшее воскресенье второго тура президентских выборов Эрдоган был переизбран на очередной срок. Предшественник Мелони на посту премьера Марио Драги отнес однажды турецкого президента к числу "диктаторов", что привело к дипломатической напряженности между двумя странами.

Нынешний глава МИД и вице-премьер Антонио Таяни заявлял, что Рим поддерживает все посреднические усилия Турции по Украине, в частности, в вопросе зерновой сделки.