Россия и Азербайджан обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

Стороны были представлены заместителями министров иностранных дел Азербайджана и РФ Халафом Халафовым и Михаилом Галузиным

БАКУ, 1 июня. /ТАСС/. Азербайджан и Россия провели политические консультации, в ходе которых были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня и нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщила в четверг пресс-служба азербайджанского МИД.

"31 мая в Москве состоялись двусторонние политические консультации между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией", - говорится в сообщении. По данным внешнеполитического ведомства, стороны были представлены заместителями министров иностранных дел Азербайджана и РФ Халафом Халафовым и Михаилом Галузиным.

"В ходе консультаций состоялся широкий обмен мнениями по политическим, экономическим, гуманитарным и другим актуальным темам двусторонней повестки дня азербайджано-российских отношений, вопросам расширения договорно-правовой базы, регионального сотрудничества и безопасности, а также международным проблемам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

По данным азербайджанского МИД, делегации отметили важность усилий, направленных на укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе, "последовательных шагов по выполнению всех договоренностей, достигнутых в контексте нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией".