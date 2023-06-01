На Украине избрали новый состав комиссии по назначению судей

Это было одним из обязательств перед Европейским союзом

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Высший совет правосудия Украины (ВСП) избрал новый состав квалификационной комиссии по назначению судей, что было одним из обязательств перед Европейским союзом, которые страна взяла на себя при получении статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Высшего совета правосудия (ВСП).

"Высший совет правосудия решением от 1 июня 2023 назначил полномочный состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) и разблокировал работу ключевого органа по формированию судейского корпуса", - говорится в сообщении на сайте ВСП. Это позволит проводить отбор судей более чем на две тысячи вакантных должностей, а также завершить квалификационную оценку судей, отмечает пресс-служба Высшего совета правосудия.

По результатам проведенных собеседований с 32 кандидатами, рекомендованными конкурсной комиссией, были назначены 16 членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Высший совет правосудия Украины отмечает, что формирование ВККС является одной из главных целей, определенных в стратегии развития системы судопроизводства на 2021-2023 годы. "От этого решения зависит сохранение Украиной статуса страны - кандидата на вступление в ЕС и успех дальнейших переговоров о полноправном членстве Украины в Европейском союзе", - подчеркнули в ВСП.

Полномочия предыдущего состава ВККС были прекращены с 16 октября 2019 по решению Верховной рады. Судебная реформа была начата на Украине после государственного переворота 2014 года под лозунгом приведения системы судопроизводства к европейским стандартам. В 2021 году Верховная рада приняла два ключевых законопроекта, которые фактически отдавали формирование судейского корпуса страны под контроль международных экспертов. Так, членов ВККС, которая назначает судей, отбирает совет из шести человек, половину из которых составляют международные эксперты, предложенные иностранными организациями. При формировании состава ВСП решающая роль отдается этическому совету, который также в обязательном порядке включает иностранцев.