Минск предложил создать в СНГ сеть аналитических центров для противодействия Западу

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Белоруссия предлагает сформировать в СНГ сеть национальных аналитических центров для противодействия деструктивным усилиям Запада. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.

"Белорусская сторона предлагает сформировать сеть национальных аналитических центров в регионе", - сказал он.

Вольфович добавил, что также "следует поддержать инициативу по подготовке документов, содержащих комплексную оценку угроз безопасности на пространстве СНГ".

Целью данных инициатив является вскрытие замыслов иностранных спецслужб по организации провокаций, реализации санкционных планов, а также предотвращение проникновения диверсантов и террористов на территорию стран СНГ. Одной из ключевых целей Вольфович назвал "выявление и ликвидацию пробелов в оценке обстановки".