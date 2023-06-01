Блинкен: среди членов НАТО нет разногласий по вопросу принятия Украины в альянс

По словам госсекретаря США, в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе страны альянса "сосредоточены на оказании Украине помощи в создании средне- и долгосрочного потенциала сдерживания и обороны" и предпринимают шаги, чтобы "привести Украину к стандартам НАТО"

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Все страны - участницы Организации Североатлантического договора (НАТО) поддерживают принятое ранее на саммите в Бухаресте в 2008 году обязательство принять Украину в альянс. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств государств - членов НАТО в Осло.

Его попросили прокомментировать возможность вступления Украины в НАТО. "Из сегодняшнего совещания было ясно, что все союзники поддерживают бухарестское заявление, и нет никаких разногласий по этому предложению. НАТО - это организация, основанная на консенсусе. Поэтому любые шаги, которые мы предпринимаем, должны быть приняты на основе консенсуса 31 страны, которые в настоящее время являются членами альянса", - отметил он.

По его словам, в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе страны альянса "сосредоточены на оказании Украине помощи в создании средне- и долгосрочного потенциала сдерживания и обороны" и предпринимают шаги, чтобы "привести Украину к стандартам НАТО".