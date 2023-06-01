Глава МИД Нидерландов считает, что вооруженные силы Украины должны быть совместимы с НАТО

Вопке Хукстра назвал важным продолжать поддержку Киева, помочь ему создать современные и эффективные ВС, а также укреплять политические отношения между Украиной и альянсом

ГААГА, 1 июня. /ТАСС/. Страны НАТО должны помочь Украине создать современные и эффективные вооруженные силы, совместимые с армиями стран альянса. Такое мнение высказал в четверг в Twitter глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра по итогам неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Осло.

"Для Нидерландов поддержка Украины и укрепление отношений Украина - НАТО являются ключевыми темами на предстоящем саммите в Вильнюсе", - отметил он.

В этом контексте министр считает важным сконцентрироваться на трех моментах. "Во-первых, критически важно продолжать поддержку [Украины] и через НАТО, и через отдельные страны-союзники, - заявил Хукстра. - Далее, мы должны помочь Украине создать современные и эффективные вооруженные силы, операционно совместимые с [вооруженными силами стран] НАТО. В третьих, мы поддерживаем дальнейшее укрепление политических отношений между Украиной и НАТО".

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что к настоящему моменту страна оказала военную помощь Украине на €1,6 млрд. Летом Нидерланды должны начать подготовку 10 украинских пилотов для управления F-16. Кроме того, голландские власти совместно с Данией, Бельгией и Великобританией обсуждают возможность передачи Украине самих истребителей.