Генассамблея ООН выбрала главой 78-й сессии представителя Тринидада и Тобаго

Дипломат Дэннис Фрэнсис был единственным кандидатом на эту должность

ООН, 1 июня. /ТАСС/. Представитель Республики Тринидад и Тобаго, дипломат Дэннис Фрэнсис избран в четверг главой 78-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент ТАСС.

Фрэнсис был единственным кандидатом на эту должность. Он около 40 лет посвятил дипломатической службе, был постоянным представителем своей страны при отделении ООН в Женеве, Совете ООН по правам человека и Всемирной торговой организации.

Кроме того, в послужном списке дипломата работа в структурах всемирной организации в Вене и Риме.

78-я сессия Генассамблеи ООН начнется в сентябре этого года.