Генассамблея ООН выбрала главой 78-й сессии представителя Тринидада и Тобаго

ООН, 1 июня. /ТАСС/. Представитель Республики Тринидад и Тобаго, дипломат Дэннис Фрэнсис избран в четверг главой 78-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент ТАСС.
Фрэнсис был единственным кандидатом на эту должность. Он около 40 лет посвятил дипломатической службе, был постоянным представителем своей страны при отделении ООН в Женеве, Совете ООН по правам человека и Всемирной торговой организации.
Кроме того, в послужном списке дипломата работа в структурах всемирной организации в Вене и Риме.
78-я сессия Генассамблеи ООН начнется в сентябре этого года.