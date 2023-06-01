Зеленский пригрозил Кличко "нокаутом" из-за закрытых в Киеве бомбоубежищ

Президент Украины заявил, что последует твердая реакция и "очень конкретные" лица понесут ответственность

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители столичных властей ответят за закрытые в Киеве бомбоубежища, и пригрозил "нокаутом", намекая на мэра столицы, в прошлом профессионального боксера Виталия Кличко.

На пресс-конференции в Молдавии после саммита Европейского политического сообщества, отвечая на вопрос журналиста о ситуации с закрытыми бомбоубежищами в Киеве, Зеленский сказал, что последует твердая реакция и "очень конкретные" лица понесут ответственность. Он также назвал их "внутренними врагами".

Зеленский сказал, что у него есть слово для таких лиц, но он не может сказать его при журналистах. После этого было объявлено, что пресс-конференция завершена. Но Зеленский вновь приблизился к микрофону и добавил: "Сказал бы так, может быть нокаут". Известно, что у мэра Киева Кличко давно продолжается конфликт с офисом Зеленского.

В середине мая жители разных украинских городов столкнулись с тем, что во время воздушной тревоги бомбоубежища были закрыты. По данным украинского агентства ТСН, закрыто каждое второе укрытие. В частности, многочисленные жалобы поступали от жителей Киева. 17 мая глава столичной военной администрации Сергей Попко поручил проинспектировать все бомбоубежища в Киеве.

Во вторник Зеленский указал всем местным властям на необходимость обеспечить доступность бомбоубежищ в городах. Однако в ночь на 1 июня жители Киева вновь столкнулись с этой проблемой. Правительство Украины уже заявило о планах разработать изменения в законодательство, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за нарушение работы бомбоубежищ.