СБ ООН может обсудить ракетные испытания КНДР

Постпред ОАЭ отметила, что запрос на заседание получен

ООН, 1 июня. /ТАСС/. Несколько стран в Совете Безопасности ООН запросили проведение встречи по ракетным испытаниям КНДР. Запрос рассматривается, дата заседания будет назначена, об этом сообщила в четверг постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба на пресс-конференции, посвященной председательству ее страны в Совете Безопасности в этом месяце.

"Был сделан запрос по обсуждению ситуации вокруг КНДР в связи с последними испытаниями. Мы проведем консультации с членами Совета относительно точной даты, но такой запрос был сделан", - сказала она, отвечая на вопрос о том, действительно ли заседание планируется на пятницу.