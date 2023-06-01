Молдавия опровергла сообщения о разрешении украинской армии использовать территорию страны

Некоторые молдавские СМИ ранее распространили новость, что Майя Санду выступила с такой инициативой на завершившемся в четверг в Молдавии саммите Европейского политического сообщества

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Администрация президента Молдавии опровергла сообщения о том, что Майя Санду разрешила украинской армии использовать в своих целях территорию страны.

"По поводу появившейся в телеграм-каналах информации о том, что президент Майя Санду якобы заявила о готовности разрешить украинской армии использовать территорию Республики Молдова в военных целях, информируем, что данные сообщения являются ложными", - говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте правительственного Telegram-канала "Первоисточник". Ранее некоторые молдавские СМИ распространили новость, что Санду выступила с такой инициативой на завершившемся в четверг в Молдавии саммите Европейского политического сообщества.

В начале мая украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не собирается атаковать непризнанное Приднестровье, но держит войска у его границ, так как там расквартирована Оперативная группа российских войск (ОГРВ). Со своей стороны, молдавский министр обороны Анатолий Носатый сообщил, что не видит военной угрозы со стороны ОГРВ, и вооруженные силы страны обладают достаточными возможностями, чтобы противостоять ей.

Российские вооруженные сил несомненно отреагируют в случае провокации Киева в непризнанном Приднестровье и защитят население региона, заявил 27 мая в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.