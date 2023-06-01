Адвокат курдского активиста считает, что экстрадицию его клиента в ФРГ можно предотвратить

Ефстафиос Ефстафиу сообщил, что жизни Кенана Айяза может угрожать опасность в случае его передачи немецким властям

НИКОСИЯ, 1 июня. /ТАСС/. Кипрский адвокат Ефстафиос Ефстафиу считает, что еще можно предотвратить экстрадицию в Германию его клиента, курдского активиста Кенана Айяза, которого обвиняют в причастности к террористической деятельности. Об этом он заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Мы направили еще одно обращение в Европейский суд по правам человека с тем, чтобы предотвратить передачу [немецким властям] Кенана Айяза из-за его состояния здоровья. У нас есть серьезные основания считать, что жизни Кенана может угрожать опасность в случае его экстрадиции, которая намечена на пятницу", - сказал он.

Ефстафиу сообщил, что в четверг кипрский омбудсмен по правам человека направил письмо в министерство юстиции и управление тюрем страны с просьбой разрешить 48-летнему Айязу немедленно пройти обследование у независимого врача. Курдский активист уже более двух недель проводит голодовку. Ранее в этот же день перед центральной тюрьмой Ларнаки собралось несколько десятков сторонников Айяза из Курдского культурного центра, которые протестовали против его передачи немецким властям.

Дело Айяза вызвало большой резонанс в стране, некоторые политики высказались по этому вопросу.

По словам Ефстафиу, никаких доказательств причастности его клиента к террористической деятельности представлено не было, и его преследуют за политические убеждения с подачи Турции. Верховный суд Кипра ранее отклонил все апелляции Айяза.

Экстрадиция первоначально была назначена на 25 мая, потом ее отложили до 2 июня. Айяза арестовали 16 марта в аэропорту Ларнаки по запросу германских властей. Как указывают местные эксперты, в ФРГ ему может грозить тюремный срок до 10 лет по обвинению в участии в деятельности террористической организации.