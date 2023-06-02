Главы МИД БРИКС обеспокоены ростом преступности с использованием ИКТ

Стороны отметили, что приветствуют работу Специального комитета по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использования информационно-компьютерных технологий в преступных целях

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 2 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран БРИКС выразили озабоченность по поводу растущего уровня преступности с использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ). Об этом сообщается в распространенном в четверг совместном заявлении глав МИД.

"Министры, подчеркивая огромный потенциал ИКТ для роста и развития, отмечают новые возможности, которые они (технологии - прим. ТАСС) создают для преступной деятельности и угроз", - указано в документе. Главы МИД заявили, что приветствуют работу Специального комитета по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использования ИКТ в преступных целях.