Главы МИД БРИКС выступили за противодействие использованию террористами беспилотников

Министры осудили терроризм "во всех его формах и проявлениях"

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 2 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на встрече в Кейптауне высказались за необходимость укрепить механизмы противодействия использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других технологий в террористических целях. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении по итогам заседания глав МИД БРИКС в Кейптауне.

"Необходимо всесторонне укрепить механизм противодействия ставшему более широким использованию <...> террористами и их пособниками новых технологий, таких как БПЛА, Интернет и другие информационные и коммуникационных средства, включая платформы социальных сетей, в экстремистских целях", - говорится в итоговом документе.

Министры пяти стран осудили терроризм "во всех его формах и проявлениях" и выступили за борьбу с террором, включая трансграничные перемещения экстремистских группировок, искоренение источников его финансирования.

В итоговом заявлении подтверждается, что терроризм нельзя ассоциировать с какой-либо религией, национальностью, этнической группой или культурными традициями и подчеркивается основополагающая роль структур государства в искоренении терроризма при координирующей роли ООН. Министры отвергли использование двойных стандартов в этой сфере, призвали к проведению многосторонних переговоров для оформления международной конвенции о противодействии биологическому и химическому терроризму. Участники встречи выступили за углубление сотрудничества в деле борьбы с проявлениями терроризма в рамках БРИКС.