США грозят санкциями спикеру парламента Ливана

Причиной тому стало создание препятствий на пути выборов нового президента республики

БЕЙРУТ, 2 июня. /ТАСС/. Спикер парламента Ливана Набих Берри возглавляет список из 19 ливанских политиков, которым угрожают санкции США за создание препятствий на пути выборов нового президента республики. Об этом сообщила в четверг газета Nida Al-Watan. По ее информации, на 19 чиновников будут наложены санкции Министерством финансов США, если глава республики не будет избран в этом месяце.

Инициатором санкционных мер выступила помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф. Во время своего визита в Бейрут в марте она возложила всю полноту ответственности за провал выборов будущего президента Ливана на членов Палаты депутатов во главе с Берри.

19 января депутаты парламента Ливана в ходе голосования, которое проводилось в одиннадцатый раз, не смогли из-за политических разногласий избрать президента республики. Высший государственный пост остается вакантным с 31 октября прошлого года после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда.

Первый тур выборов нового главы республики состоялся 29 сентября, затем депутаты собирались еще на десять заседаний, но в ходе голосования так и не выявился победитель. Ни одному из кандидатов в президенты не удалось заручиться поддержкой 65 из 128 законодателей, необходимой для своего избрания.

В четверг спикер Берри вновь заявил, что проведет голосование в парламенте "только после того, как появится претендент, способный собрать наибольшее количество голосов".

Согласно конфессиональному устройству Ливана, пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, спикера парламента - мусульманам-шиитам, а президент республики избирается из общины христиан-маронитов.