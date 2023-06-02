СМИ: военные Республики Корея не отдадут КНДР обломки упавшей ракеты

Как сообщил телеканал KBS, такое решение они планируют обосновать положениями резолюции Совета Безопасности ООН 1718

СЕУЛ, 2 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея не намерены возвращать КНДР обломки или другие части упавшей в среду в Желтое море ракеты-носителя, если такая просьба поступит от Пхеньяна. Об этом в пятницу сообщил телеканал KBS.

Свой отказ южнокорейские военные планируют обосновать положениями резолюции Совета Безопасности ООН 1718, принятой в 2006 году, которая запрещает ввоз в КНДР предметов, связанных с ракетной программой, а также товаров или технологий, которые могут быть полезны при производстве оружия массового поражения. В качестве аргумента также будет использована позиция Совета национальной безопасности при президенте Республики Корея, который заявил, что КНДР запустила "баллистическую ракету большой дальности под предлогом запуска спутника".

По данным телеканала, сотрудники Министерства обороны и других ведомств провели внутреннюю проверку по этому вопросу и доложили о решении министру Ли Чжон Сопу и администрации президента. Кроме того, как информирует канал со ссылкой на оценки военных, в ракете-носителе КНДР, вероятно, использованы ее новейшие наработки в области баллистических ракет.

Ранее южнокорейская сторона заявила, что обнаружила, как предполагается, вторую ступень ракеты на глубине 75 м. На место отправлен специальный корабль для проведения подводных операций по извлечению предметов на поверхность.

Радио "Голос Кореи" со ссылкой на Государственное управление по освоению космоса сообщило, что ракета "Чхоллима-1" с первым для КНДР военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в среду в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. По данным Сеула, она упала в 200 км от южнокорейского острова Очхондо, Вооруженные силы Республики Корея заявили о работах по поиску и извлечению обломков ракеты. До этого им удалось поднять из воды элемент, соединяющий первую и вторую ступени ракеты.