Токаев предложил провести в Казахстане центральноазиатский климатический саммит

По словам президента Казахстана, отдельное внимание следует уделить активизации совместных усилий в рамках деятельности Международного фонда спасения Арала

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 2 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести в 2026 году на территории республики климатический саммит стран Центральной Азии.

"Предлагаем создать в городе Алматы проектный офис стран Центральной Азии по вопросам климата и зеленой энергетики. А также в 2026 году провести в Казахстане региональный климатический саммит", - сказал он в ходе второго саммита Центральная Азия - ЕС, который проходит в городе Чолпон-Ате.

По словам главы государства, отдельное внимание следует уделить активизации совместных усилий в рамках деятельности Международного фонда спасения Арала.