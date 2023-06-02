Лукашенко распорядился навести порядок в системе здравоохранения Белоруссии

При этом особое внимание должно уделяться сельским жителям, уточнили в пресс-службе президента республики

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о повышении эффективности системы здравоохранения в стране. Как уточнила пресс-служба белорусского лидера, документ составлен после совещания с медиками, в ходе которого президент указал чиновникам на низкое качество медицины в регионах.

"Даны конкретные поручения о наведении порядка в учреждениях здравоохранения всех уровней, создании условий для оказания качественной медицинской помощи населению. При этом особое внимание должно уделяться сельским жителям", - говорится в сообщении. На председателей местных органов власти возложена персональная ответственность за санитарно-техническое состояние зданий и помещений учреждений здравоохранения.

Минздраву поручено пересмотреть нормативные правовые акты, регулирующие медицинскую и фармацевтическую деятельность, оказание платных медицинских услуг. "В частности, необходимо скорректировать порядок диспансеризации населения, сократить сроки ожидания высокотехнологичных оперативных вмешательств и диагностических исследований", - отметили в пресс-службе.

Также поручено принять дополнительные меры для решения проблемы нехватки медиков, особенно в сельской местности, а также для повышения качества их подготовки. Будет пересмотрен порядок начисления заработной платы медработникам с увеличением доли должностного оклада.

Даны поручения обеспечить разработку новых востребованных медикаментов, увеличить объемы производства и расширить номенклатуру отечественных лекарств. Доклады о результатах проделанной работы будут представлены главе государства в январе 2024 года.