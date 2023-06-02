Администрация США призывает Конгресс поддерживать договоренности по разоружению

Помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что любое противодействие этому "не отвечает американским национальным интересам"

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Администрация президента Джо Байдена призывает Конгресс США продолжать на двухпартийной основе поддерживать международные договоренности по разоружению. Об этом заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в пятницу на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

"Мы готовы добиваться значимых соглашений о контроле над вооружениями", - сказал он. Салливан заявил, что администрация Байдена выступает за "сохранение двухпартийной приверженности этому ключевому постулату американской стратегии национальной безопасности, который заключается в готовности США участвовать в заключенных на основе взаимности и поддающихся проверке договоренностях о контроле над вооружениями".

Салливан подчеркнул, что любое противодействие этому, в том числе в Конгрессе, "не отвечает американским национальным интересам".