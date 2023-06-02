Министры обороны США и Украины провели встречу на конференции по безопасности в Сингапуре

По итогам встречи Алексей Резников заявил, что совместная работа продолжится

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин провели встречу в Сингапуре, где они принимают участие конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог".

По итогам встречи Резников на странице в Twitter написал, что "партнерство Украины и США сильно", а также сообщил, что совместная работа продолжится. Других подробностей он не привел.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный ранее сообщал, что рассказал 31 мая председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералу Марку Милли о планах ВСУ по проведению украинского контрнаступления и попросил о поставках вооружений, прежде всего дальнобойных снарядов.