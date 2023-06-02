Главный прокурор Болгарии попросил парламент снять иммунитет с лидера партии ГЕРБ

СМИ Испании ранее сообщали о возможном участии Бойко Борисова в незаконных сделках

СОФИЯ, 2 июня. /ТАСС/. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев внес в парламент страны 49-го созыва просьбу о снятии иммунитета с лидера политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), депутата и бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова.

"Главный прокурор Болгарии внес в канцелярию 49-го Народного собрания требование о снятии иммунитета с народного представителя и бывшего премьер-министра Б. Б. по предложению Софийской городской прокуратуры (СГП)", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры.

В конце мая СГП попросила главного прокурора страны предложить болгарскому парламенту снять иммунитет с Борисова. Отмечалось, что предложение было подготовлено в связи с уголовным расследованием по так называемому делу "Барселонагейт", по которому собраны доказательства того, что бывший премьер-министр предоставил третьим лицам полученные в результате совершенного преступления средства на приобретение и аренду недвижимости в Барселоне.

В 2020 году о возможном участии Борисова в незаконных сделках в Испании сообщила газета El Periódico, которая написала, что полиция Каталонии и прокуратура по делам о коррупции Испании расследуют, связан ли Борисов с возможным отмыванием средств в королевстве. Бенефициаром от возможных махинаций могла быть бывшая болгарская модель Борислава Йовчева. Женщина и ее отец были связаны с двумя предприятиями со штаб-квартирами в Барселоне: Numin Invest SL и EMA BGS SL, которые получили более €5 млн с 2013 года.

Полиция пришла к выводу, что в инвестиции в Каталонию превысили €5 млн, деньги поступили через два предприятия, которые оказались в центре расследования. Кроме того, не были обнаружены данные, подтверждающие, что экс-модель и ее отец имели законные доходы, чтобы вести такой образ жизни. В своих отчетах полиция указывала, что деньги могут быть "связаны с незадекларированными средствами высокопоставленных чиновников болгарского правительства".

Расследование прокуратуры проходит на фоне инициативы парламента провести судебную реформу, ограничив полномочия главного прокурора, а также добиться увольнения Ивана Гешева, который занимает эту должность в настоящее время.