3 июня, 04:43

ЕС выразил готовность помочь Киргизии и Таджикистану в урегулировании конфликта на границе

Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель в ходе встречи с киргизским лидером Садыром Жапаровым

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 3 июня. /ТАСС/. Европейский союз выражает готовность оказать содействие Киргизии и Таджикистану в урегулировании конфликтной ситуации на границе между двумя странами. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в киргизском городе Чолпон-Ата во время встречи с президентом республики Садыром Жапаровым.

"Мы готовы поддерживать усилия, касающиеся региональной безопасности. Знаем, что есть напряженность и прения на границе с Таджикистаном", - сказал он. По его словам, если у ЕС будет возможность оказать помощь в урегулировании конфликта, то в Брюсселе "готовы оказать содействие".

Мишель также затронул тему обстановки в Афганистане, который, по его мнению, не должен "превратиться в рай для террористов". "Знаем, что население Афганистана страдает от этого режима и этих гуманитарных условий", - отметил он. Глава Евросовета пояснил, что в решении афганской проблемы в ЕС рассчитывают на помощь стран Центральной Азии, поскольку в них "лучше понимают суть происходящих событий" в Афганистане.

Мишель прибыл в Киргизию 2 июня, в Чолпон-Ате он также принял участие во втором саммите Центральная Азия - Европейский союз. 

Теги:
КиргизияТаджикистанМишель, ШарльЖапаров, Садыр Нургожоевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация