ЕС выразил готовность помочь Киргизии и Таджикистану в урегулировании конфликта на границе

Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель в ходе встречи с киргизским лидером Садыром Жапаровым

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 3 июня. /ТАСС/. Европейский союз выражает готовность оказать содействие Киргизии и Таджикистану в урегулировании конфликтной ситуации на границе между двумя странами. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в киргизском городе Чолпон-Ата во время встречи с президентом республики Садыром Жапаровым.

"Мы готовы поддерживать усилия, касающиеся региональной безопасности. Знаем, что есть напряженность и прения на границе с Таджикистаном", - сказал он. По его словам, если у ЕС будет возможность оказать помощь в урегулировании конфликта, то в Брюсселе "готовы оказать содействие".

Мишель также затронул тему обстановки в Афганистане, который, по его мнению, не должен "превратиться в рай для террористов". "Знаем, что население Афганистана страдает от этого режима и этих гуманитарных условий", - отметил он. Глава Евросовета пояснил, что в решении афганской проблемы в ЕС рассчитывают на помощь стран Центральной Азии, поскольку в них "лучше понимают суть происходящих событий" в Афганистане.

Мишель прибыл в Киргизию 2 июня, в Чолпон-Ате он также принял участие во втором саммите Центральная Азия - Европейский союз.