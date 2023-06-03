Курдского активиста Айяза экстрадировали в Германию

Его обвиняют в причастности к террористической деятельности

НИКОСИЯ, 3 июня. /ТАСС/. Кипрские власти экстрадировали курдского активиста Кенана Айяза, которого обвиняют в причастности к террористической деятельности, в Германию. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС его адвокат Ефстафиос Ефстафиу.

"Кенана посадили на самолет, выполнявший рейс из Ларнаки во Франкфурт-на-Майне, он уже в Германии. Сегодня утром он должен представить перед федеральным судом в Карлсруэ", - сказал он.

Накануне, пытаясь остановить экстрадицию, Ефстафиу направил еще одно обращение в Европейский суд по правам человека, в котором указывалось на плохое состояние здоровья задержанного. Курдский активист более двух недель проводил голодовку. По словам адвоката, в самый последний момент кипрские власти разрешили Айязу пройти обследование у независимого врача. "И хотя врач констатировал, что пациенту по состоянию здоровья нельзя совершать перелет, его тем не менее решили экстрадировать", - сказал адвокат.

Дело 48-летнего Айяза вызвало большой резонанс в стране, несколько политиков высказались по этому вопросу. Будучи членом Рабочей партии Курдистана, которая Анкара считает террористической организацией, он провел 10 лет в турецких тюрьмах.

По словам Ефстафиу, никаких доказательств причастности его клиента к террористической деятельности представлено не было, и его преследуют за политические убеждения с подачи Турции. Верховный суд Кипра ранее отклонил все апелляции активиста. Как заметил Ефстафиу, кипрские адвокаты во взаимодействии со своими немецкими коллегами будут делать все возможное, чтобы не допустить передачу Айяза Турции, намереваясь добиться его возвращения на Кипр.

Айяза арестовали 16 марта в аэропорту Ларнаки по запросу германских властей. Как указывают местные эксперты, в ФРГ ему может грозить тюремный срок до 10 лет по обвинению в участии в деятельности террористической организации.