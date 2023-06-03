Глава МО Японии выразил коллеге из КНР обеспокоенность совместной с РФ военной активностью

Ясукадзу Хамада и Ли Шанфу условились делать все необходимое для полноценной работы линии горячей связи между ведомствами, запущенной в мае

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада на состоявшихся в субботу в Сингапуре переговорах с китайским коллегой Ли Шанфу выразил ему обеспокоенность в связи с совместными действиями вооруженных сил РФ и КНР вблизи японских границ. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Встреча глав оборонных ведомств Японии и Китая стала первой с лета 2022 года. Стороны также условились делать все необходимое для полноценной работы линии горячей связи между ведомствами, запущенной в мае. Kyodo отмечает, что в ходе переговоров Хамада выступил за сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе, а Ли Шанфу в свою очередь напомнил, что все вопросы, касающиеся Тайваня, являются внутренним делом Китая, выразив надежду на то, что другие страны не будут в них вмешиваться.

Японское оборонное ведомство, а также МИД Японии в официальных заявлениях регулярно выражают обеспокоенность по поводу совместных действий российских и китайских военных. В Токио считают, что в последние годы Москва и Пекин укрепляют сотрудничество в военной сфере, проводя совместные учения и патрулирование районов вблизи Японии, в которых задействованы бомбардировщики и корабли.

В Минобороны РФ в прошлом неоднократно подчеркивали, что подобные учения и патрулирования проводятся строго в соответствии с положениями международного права и не допускают нарушений воздушного пространства иностранных государств.