Депутат Верховной рады пожаловалась в полицию Львова на исполнителя песен на русском языке

По словам Наталии Пипы, такая деятельность является нарушением закона, принятого в марте

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Наталия Пипа сообщила, что подала в полицию заявление на молодого человека, который на улице во Львове пел на русском языке песни лидера группы "Кино" Виктора Цоя.

"Заявление в полицию написала вчера вечером около 22:20. Не отреагировал на просьбу не нарушать закон и не исполнять песни на русском языке", - написала она на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Украинское агентство УНИАН сообщило, что молодой человек приехал во Львов из Одессы. Когда он попытался исполнить песню Цоя, Пипа потребовала от него не делать этого. Из-за это между ними произошел конфликт. В частности, на видео, которое опубликовала депутат, молодой человек говорит, что в Одессе все жители говорят по-русски.

Пипа утверждает, что после этого она вызвала полицию. По ее словам, исполнение песен на русском языке - это нарушение закона, принятого в марте 2023 года.

Курс на открытое вытеснение русского языка начали проводить на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента, за пять дней до истечения своих полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нарушение норм закона влечет штраф. Документ обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и сайты. С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка.