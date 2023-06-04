Глава МИД Греции поздравил Эрдогана с инаугурацией

Также Василиос Каскарелис побеседовал с новым турецким коллегой Хаканом Фиданом

АФИНЫ, 4 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Греции Василиос Каскарелис, представлявший греческое правительство на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поздравил его с вступлением в должность и побеседовал с новым турецким коллегой Хаканом Фиданом, который до назначения главой МИД возглавлял с мая 2010 года Национальную разведывательную организацию. Об этом сообщил в субботу вечером телеканал ERT-1.

На ужине для представителей иностранных правительств, прибывших на инаугурацию Эрдогана, глава МИД Греции поздравил президента Турции и провел короткие беседы с патриархом Константинопольским Варфоломеем, Фиданом и Ибрагимом Калыном, который может уйти с поста официального представителя турецкого лидера на должность главы Национальной разведывательной организации, отметил телеканал.

Греция рассчитывает улучшить отношения с Турцией, которая, в частности, не признает ее 10-мильную воздушную зону вокруг греческих островов. Анкара считает, что воздушное пространство и территориальные воды Афин ограничены шестью морскими милями. В четверг газета Parapolitika сообщила, что Турция издала сообщение НОТАМ (с англ. NOtice To AirMen, NOTAM - извещение летному составу). В нем с 5 по 26 июня резервируется район "международных вод и воздушного пространства" над Эгейским морем для военных учений с боевой стрельбой, а также дается предупреждение всем другим воздушным судам не заходить в этот район. По информации издания, греческая сторона охарактеризовала извещение Турции как недействительное, поскольку "оно резервирует воздушное пространство в пределах района полетной информации Афин". В нем только Греция, подчеркнули власти, обладает полномочиями для таких действий.