В Варшаве проходит массовая антиправительственная демонстрация

По словам организаторов, это акция "против дороговизны, злодейства и вранья, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу"

ТАСС, 4 июня. Организованная польской оппозицией массовая демонстрация началась в воскресенье в центре польской столицы. Прямая трансляция происходящего ведется организаторами в YouTube.

Акция проводится крупнейшей польской оппозиционной партией "Гражданская платформа" экс-премьера республики (2007-2014), бывшего главы Европейского совета (2014-2019) Дональда Туска. Она приурочена к годовщине проведения в стране первых частично свободных парламентских выборов 4 июня 1989 года.

Как заявили организаторы демонстрации, это акция "против дороговизны, злодейства и вранья, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу". "Марш должен показать единство поляков в защите демократии и толерантности, присутствия Польши в Европейском союзе. Это также марш против плохой власти, призванный убрать PiS (правящая в Польше партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" - прим. ТАСС), покончить с коррупцией, подлостью и грабежами", - цитирует Польское агентство печати слова представителя "Гражданской платформы" Роберта Кропивницкого.

В ближайшие минуты участники демонстрации отправятся маршем по центральным улицам города к Королевскому замку в исторической части Варшавы. Там к участникам обратится с речью Туск. Как ожидается, манифестация может стать самой крупной за последние 20-30 лет. В заявке на ее проведение организаторы указали численность участников в 100 тыс. человек.

По данным издания Wyborcza, для участия в акции в Варшаву прибыли более 1 000 автобусов из разных уголков страны. Многие участники съехались в столицу на поездах и личных автомобилях. Тысячи людей с бело-красными флагами Польши, транспарантами и плакатами заняли всю площадь На раздроже и близлежащие улицы.

К маршу присоединились видные представители других польских оппозиционных партий после принятого в республике решения о создании государственной комиссии по расследованию фактов якобы имевшего место "российского влияния" на принимаемые властями решения в последние 20 лет. Оппозиция считает решение о создании комиссии политизированным и ориентированным на борьбу с весомыми политиками перед предстоящими осенью в стране парламентскими выборами.