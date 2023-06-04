Минск ожидает ответа комитета Конвенции Эспо на представление о польском погранзаграждении

Соответствующий документ был направлен в комитет в апреле

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Белоруссия надеется, что комитет по осуществлению Конвенции Эспо отбросит политические пристрастия и рассмотрит представление Минска о нарушении Польшей международного договора в ходе строительства пограничного заграждения в Беловежской Пуще. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

"Надеемся, что комитет по осуществлению Конвенции Эспо отбросит политические пристрастия и рассмотрит наше представление сугубо с точки зрения охраны окружающей среды", - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью агентству БелТА.

Худык напомнил, что подписанная в финском Эспо в 1991 году Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте закрепляет обязанность государств-участников проводить процедуру оценки строительства объектов, которые могут оказывать негативное трансграничное воздействие на окружающую среду.

Министр сообщил, что представление было направлено в комитет в апреле. "Наше ведомство обращалось к компетентным международным организациям и органам многосторонних природоохранных соглашений с просьбой оказать содействие в решении данной проблемы. Однако наша просьба была оставлена без внимания. Вместе с тем Беларусь продолжает отстаивать свои позиции", - отметил Худык.

В начале января начальник отдела международного сотрудничества Минприроды Белоруссии Лариса Лукина сообщила о том, что ведомство так и не получило от польских коллег ответа на неоднократные запросы по проблематике Беловежской Пущи. Лукина отмечала, что Минприроды ведет активную работу на международных площадках с целью спасения природного заповедника. В частности, международным экспертам были отправлены "сотни тысяч обращений общественности". Кроме того, белорусское природоохранное ведомство достигло договоренностей о проработке вопроса создания совместной группы с представителями ЮНЕСКО.

Оборудованную средствами дистанционного контроля заградительную стену высотой 5,5 м протяженностью 186 км Польша строила с января по июнь 2022 года для предотвращения проникновения с белорусской территории направляющихся в Европу незаконных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Минск неоднократно заявлял, что стена является серьезной угрозой для уникального природного комплекса Беловежской Пущи, через которую проходит участок границы двух стран. По данным белорусской стороны, в результате травмирования при попытках преодолеть заграждение с сентября 2021 года погибли около 40 животных.