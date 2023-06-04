Зеленский обсудил с украинской разведкой страны, не соблюдающие санкции против России

По словам президента Украины, в Киеве "видят каждое направление обхода имеющихся санкций, каждую страну, чья территория, юрисдикция или граждане" этому способствуют

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями украинской разведки и правительства, чтобы проанализировать несоблюдение другими странами санкций против России.

"Сегодня провел специальное совещание по вопросу санкций. Главное управление разведки, Служба внешней разведки, правительство, офис [президента]. Очень детально проанализировали, как Россия обходит санкции, и кто ей помогает. Разные страны, разные компании", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, в Киеве "видят каждое направление обхода имеющихся санкций, каждую страну, чья территория, юрисдикция или граждане" этому способствуют. "Необходимые шаги будут", - подытожил он.

2 июня Зеленский пожаловался, что устал из-за неработающих против РФ санкций, и заявил о намерении начать публичную борьбу со странами, которые их не соблюдают. Однако он не пояснил, как именно намерен бороться, когда Киев и так постоянно публикует санкционные списки и призывает к этому другие страны.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ. Для разработки и введения санкций задействовано множество чиновников. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, Совет национальной безопасности и обороны Украины принимает соответствующие решения. Затем Зеленский подписывает указы о введении их в действие. Если санкции затрагивают аспекты, регулируемые законами Украины, решение должна утвердить Верховная рада.

Кроме того, по инициативе Зеленского создана экспертная группа, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Она занимается разработкой предложений странам Запада по санкциям против РФ. Группа периодически публикует дорожные карты с перечнем российских деятелей и компаний, против которых, по мнению Киева, должны быть введены ограничительные меры в западных странах.