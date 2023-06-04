ВС Азербайджана пресекли разведывательные полеты армянского квадрокоптера в Карабахе

По данным оборонного ведомства, подразделения ВС Армении открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии, дислоцированным в направлении населенного пункта Юхары Айрым

БАКУ, 4 июня. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило о пресечении разведывательных полетов армянского квадрокоптера над позициями армии республики в Карабахе.

"4 июня около 20:10 (19:10 мск) были замечены полеты разведывательного характера над позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского района, выполняемые квадрокоптером, принадлежащим членам незаконных армянских вооруженных формирований на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы. В результате незамедлительных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, деятельность квадрокоптера была пресечена", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, около 18:25 (17:25 мск) подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечярского района на границе с Азербайджаном открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии, дислоцированным в направлении населенного пункта Юхары Айрым сопредельного Кельбаджарского района. Отмечается, что подразделениями ВС Азербайджана были приняты ответные меры.