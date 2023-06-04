4 июня, 20:18

В Армении заявили о поиске альтернативы российскому оружию

Секретарь Совбеза республики Армен Григорян отметил, что во время рабочего визита в Минск на следующей неделе по возможности обсудит с РФ вопрос поставок вооружения

ЕРЕВАН, 4 июня. /ТАСС/. Армения ищет альтернативные решения по покупке оружия в связи с проблемами с поставками вооружений из России. Об этом заявил в воскресенье в эфире Общественного ТВ Армении секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

"Есть многочисленные страны, с которыми мы ведем интенсивные переговоры о закупках оружия. То есть, если у Армении есть проблема, то она ищет альтернативные решения до решения проблемы, возникшей в отношениях между Арменией и Россией в части поставок оружия. Мы видим реальность, и это война России с Украиной. Поэтому понимаем, что у России не так много возможностей, чтобы экспортировать вооружение", - сказал Григорян.

Он сообщил, что в ходе рабочего визита в Минск на следующей неделе по возможности обсудит с российской стороной вопрос поставок оружия. 

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