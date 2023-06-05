В Сеуле прокомментировали возможный отказ КНДР уведомлять о следующих пусках ракет

Как заявил официальный представитель Министерства объединения Республики Корея Ку Бён, "позиция Северной Кореи постепенно отдаляется от международных стандартов и здравого смысла"

СЕУЛ, 5 июня. /ТАСС/. Заявление о том, что КНДР, возможно, не станет уведомлять Международную морскую организацию (IMO) о пуске ракеты-носителя в следующий раз, вызывает сожаление. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Министерства объединения Республики Корея Ку Бён Сам.

"Вызывает большое сожаление, что позиция Северной Кореи постепенно отдаляется от международных стандартов и здравого смысла", - привело агентство Yonhap слова чиновника. Ку Бён Сам ответил на просьбу прокомментировать возможность отказа КНДР от заблаговременного информирования Международной морской организации.

"Такое отношение лишь усугубит международную изоляцию [Пхеньяна] и страдания населения. Еще раз призываем Северную Корею выбрать правильный путь ради будущего", - сказал Ку Бён Сам.

Международный обозреватель Ким Мён Чхоль в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи 4 июня, намекнул на то, что КНДР может не уведомить IMO о следующем запуске. По его словам, КНДР восприняла резолюцию IMO с критикой Пхеньяна как отражение ее официальной позиции, что уведомление больше не требуется. Аналитик отметил, что Пхеньян заблаговременно информировал организацию о сроках пуска и местах падения частей ракеты, хотя это не было обязательным.

Ранее Государственное управление по освоению космоса КНДР сообщило, что ракета "Чхоллима-1" с первым для народной республики военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала 31 мая в Желтое море. Власти КНДР добавили, что намерены провести повторный пуск после выявления и исправления неполадок.