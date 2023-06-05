Instagram разблокировал аккаунт Роберта Кеннеди - младшего перед выборами президента США

Как сообщила газета The Washington Post, платформа удалила учетную запись в 2021 году за "неоднократное распространение ложных утверждений о коронавирусе или вакцинах"

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Запрещенный в России Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) разблокировал аккаунт племянника 35-го президента США Джона Кеннеди юриста Роберта Кеннеди - младшего. Как сообщила в воскресенье газета The Washington Post, страница политика стала вновь активной в преддверии выборов на пост президента США, на который тот претендует.

Как указывается в публикации, платформа удалила учетную запись Кеннеди-младшего в 2021 году за "неоднократное распространение ложных утверждений о коронавирусе или вакцинах". По информации издания, за страницей политика следят 760 тыс. человек.

Ранее телеканал CNN информировал, что Роберт Кеннеди - младший подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на выборах главы государства 2024 года.

Политик является сыном сенатора Роберта Кеннеди (1925-1968) и приходится племянником бывшему американскому лидеру Джону Кеннеди (1917-1963).