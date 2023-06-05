СМИ: глава МI-6 послал поздравление с назначением турецкому коллеге в фейковый аккаунт

В МИД Турции пока не подтвердили и не опровергли публикацию

АНКАРА, 5 июня. /ТАСС/. Глава британской внешней разведки МI-6 Ричард Мур поздравил руководителя Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) Хакана Фидана с назначением на должность министра иностранных дел в фейковом аккаунте турецкого коллеги. Об этом сообщила в понедельник газета Sözcü.

Мур, занимавший ранее должность посла Великобритании в Турции, одним из первых поздравил Фидана. "Желаю успехов своему другу и бывшему коллеге", - написал глава британской разведки в аккаунте, который якобы принадлежит Фидану, однако он является фейковым, пишет издание.

Турецкий МИД, как и сам новый министр, пока не подтвердили и не опровергли публикацию.

Фидан возглавлял турецкую разведку с 2010 года и стал первым руководителем спецслужб страны, который возглавил МИД. На эту должность он был назначен 3 июня, когда переизбранный на новый срок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил состав нового кабинета министров.

С назначением Фидана, как считают эксперты, следует ожидать активизации Анкары в регионе, в частности на сирийском и египетском направлениях, в Ливии, Ираке, в странах Персидского залива. Ранее представители турецкой разведки проводили на региональном уровне так называемую теневую дипломатию и в определенной мере преуспели, теперь этим официально может заняться новый глава МИД, отмечают аналитики.