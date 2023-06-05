Источник: спикера парламента Турции нового созыва удастся избрать в третьем туре

Наиболее вероятным кандидатом от правящего альянса на должность главы парламента называют зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Нумана Куртулмуша

АНКАРА, 5 июня. /ТАСС/. Выборы главы парламента Турции нового созыва состоятся в среду, однако избрать его, скорее всего, удастся лишь в третьем туре. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в политических кругах Анкары.

"Для избрания главы парламента в первых двух турах необходимо не менее 400 голосов в его поддержку. Правящий "Республиканский альянс" получил в 600-местном парламенте 323 мандата, но этого будет недостаточно для избрания своего представителя. Поэтому понадобится третий тур, когда для избрания спикера необходимо получить не менее 301 голоса", - сказал собеседник агентства.

Выборы спикера турецкого меджлиса будут проводиться путем тайного голосования.

Наиболее вероятным кандидатом от правящего альянса на должность главы парламента Турции в Анкаре называют зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Нумана Куртулмуша.

Выборы в парламент Турции состоялись 14 мая одновременно с первым туром президентских.