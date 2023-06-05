Столтенберг: зеленые двигатели в армиях НАТО вытеснят двигатели внутреннего сгорания

В рамках научной сети альянса DIANA по поиску и адаптации передовых гражданских технологий для военных нужд ведутся работы по использованию альтернативных двигателей, в первую очередь - для беспилотных систем

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал одним из приоритетов НАТО переход военной техники альянса на зеленые двигатели и отказ от двигателей на углеродном топливе, как только новые технологии станут достаточно эффективными. Об этом Столтенберг заявил в понедельник, выступая на молодежном онлайн-форуме НАТО.

"Необходимо понимать, что в гражданской сфере происходит революция в сфере энергетики. В не столь уж далеком будущем наиболее мощными и эффективными двигателями будут те, которые не используют углеводороды. Перед первой мировой войной Великобритания стала переводить свой военный флот на нефть (мазут - прим. ТАСС), и это дало ей значительное преимущество перед противниками. Поэтому нет вопроса, перейдут ли армии НАТО на чистую энергию, вопрос, когда именно это случится", - сказал генсек, отвечая на вопрос молодых активистов о том, как НАТО борется с глобальным потеплением климата.

Согласно открытым материалам НАТО, в рамках научной сети альянса DIANA по поиску и адаптации передовых гражданских технологий для военных нужд ведутся активные работы по использованию альтернативных двигателей, в первую очередь - для беспилотных систем. Помимо электродвигателей изучаются возможности использования, например, водородного топлива.