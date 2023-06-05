В Киеве фигуранта дела с закрытым бомбоубежищем обвинили в пропаганде коммунизма

Спецслужбы ранее узнали, что в Деснянском районе Киева действует ячейка Всесоюзного объединения избирателей народов СССР, которая считает незаконным провозглашение независимости Украины

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Охраннику больницы в Киеве, которого судят из-за недопуска граждан в бомбоубежище при медучреждении во время воздушной тревоги, предъявили новое обвинение - в пропаганде коммунистического режима. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Говоря о фигурантах дела о пропаганде коммунизма, Максимец отметила, что одним из тех, кому предъявлено обвинение по этой статье, является охранник больницы в Киеве, задержанный из-за недопуска жителей в бомбоубежище. "Есть подтверждение того, что указанные лица, среди которых и охранник поликлиники, неоднократно обращались с письмами в различные учреждения, в которых требовали отменить их долги за коммунальные услуги якобы потому, что они имеют гражданство СССР", - приводит ее слова украинское агентство УНН. Максимец уточнила, что по делу проходит также жена охранника и несколько человек, им вменяют изготовление, распространение коммунистической символики по предварительному сговору группой лиц.

Как указывает агентство, в феврале украинские спецслужбы узнали, что в Деснянском районе Киева действует некая ячейка Всесоюзного объединения избирателей народов СССР, которая поддерживает идеи восстановления СССР, а провозглашение независимости Украины считает незаконным. При этом члены организации писали письма в различные государственные органы и коммунальные предприятия, отказываясь платить за коммунальные услуги.

1 июня глава администрации Деснянского района Киева, директор медицинского учреждения и его заместитель, а также охранник были задержаны в столице Украины из-за недопуска граждан в бомбоубежище при больнице во время воздушной тревоги.

В середине мая жители разных украинских городов столкнулись с тем, что во время воздушной тревоги бомбоубежища были закрыты. По данным украинского агентства ТСН, закрыто каждое второе укрытие. В частности, многочисленные жалобы поступали от жителей Киева. 17 мая глава столичной военной администрации Сергей Попко поручил проинспектировать все бомбоубежища в Киеве. 30 мая президент Украины Владимир Зеленский указал всем местным властям на необходимость обеспечить доступность бомбоубежищ в городах, но в ночь на 1 июня жители Киева вновь столкнулись с этой проблемой. В связи с этим правительство страны заявило о планах разработать изменения в законодательство, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за нарушение работы бомбоубежищ.

5 июня министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической и заявил, что половина проверенных комиссией укрытий не соответствуют требованиям.