СМИ: экс-главе Минюста Словакии грозит до трех лет заключения за одобрение действий России

Штефан Гарабин при этом уверен, что его слова не противоречат международному праву

БРАТИСЛАВА, 5 июня. /ТАСС/. Специальная прокуратура Словакии предъявила 1 июня обвинение бывшему министру юстиции республики (2006-2009) и экс-председателю Верховного суда страны Штефану Гарабину за выраженное им в соцсетях одобрение действий РФ на Украине. Ему грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщил в понедельник новостной портал dennikn.sk со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Яну Тэкэлыеву.

Гарабин в мае прошлого года был задержан полицией за выражение в социальных сетях в конце февраля 2022 года одобрения действий РФ на Украине. После дачи показаний он был отпущен. Ныне, согласно порталу, ему предъявлено обвинение по статьям, включая статью "одобрение уголовного преступления".

Делом экс-министра будет заниматься судья Специального уголовного суда Словакии Ян Бувала. Ему, согласно порталу, предстоит дать заключение по поводу обоснованности предъявленного Гарабину обвинения.

Между тем Гарабин готов повторить свое высказывание о поддержке действий РФ на Украине и выражает уверенность, что они не противоречат международному праву. Гарабину, который был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019 году и намерен вновь добиваться избрания на высший государственный пост в 2024 году, в мае исполнилось 66 лет.