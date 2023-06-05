Кличко призвали отказаться от совмещения постов мэра и главы КГГА

Главы нескольких районов Киева заявили, что мэр перекладывает на них ответственность за ненадлежащее состояние убежищ, и потребовали "восстановить отобранные полномочия районов"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Главы нескольких районов Киева призвали Виталия Кличко отказаться от совмещения должностей мэра города и главы Киевской городской госадминистрации (КГГА). Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале главы Деснянского района Дмитрия Ратникова.

В обращении чиновники заявили, что мэр перекладывает на них ответственность за ненадлежащее состояние убежищ, и потребовали "восстановить отобранные полномочия районов". Ранее в понедельник на сайте президента Украины Владимира Зеленского были зарегистрированы две петиции с требованием отстранить Кличко от должности.

Тема отставки Кличко в очередной раз возникла на фоне скандала с непригодностью киевских бомбоубежищ после того, как многие жители города в ночь на 1 июня не смогли попасть в укрытия во время воздушной тревоги. По данным украинского издания "Страна", Кличко со своей стороны готовится инициировать отстранение нескольких глав районов по результатам инспекции убежищ. Ранее он заявил, что все они являются назначенцами офиса президента, и в ответ на критику со стороны Зеленского предложил ему разделить ответственность, поскольку защитные сооружения находятся в ведении руководителей районов города и контролируются главой военной администрации, которых назначает лично президент. При этом Кличко заявляет, что давление на него вызвано опасениями команды Зеленского относительно его возможного участия в будущих выборах.

Кличко совмещает две должности - мэра Киева и главы горадминистрации. Мэр города избирается жителями, а главу КГГА назначает президент. Главой администрации Киева, как правило, становится избранный мэр на весь срок его полномочий.