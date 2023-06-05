Суд продлил срок расследование экс-главы Центробанка Украины

Его срок составит еще четыре месяца, до 6 октября

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Украинский Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил на четыре месяца, до 6 октября, сроки расследования дела бывшего главы Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко, подозреваемого в хищении 206 млн гривен ($5,6 млн по нынешнему курсу) из государственного "Укргазбанка". Об этом сообщила украинская общественная организация Центр противодействия коррупции.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Владимир Воронько продлил срок досудебного расследования по делу бывшего главы НБУ Кирилла Шевченко и его предполагаемых сообщников, подозреваемых в организации схемы вывода 206 млн гривен из "Укргазбанка", который Шевченко возглавлял до назначения главой НБУ - украинского центробанка. Всего по этому делу проходят 15 подозреваемых. В отношении бывшего главы НБУ был выдан ордер на арест, он был объявлен в розыск, поскольку ранее выехал с Украины.

Шевченко с 2014 года руководил правлением "Укргазбанка", а в 2020 году не возглавил НБУ. По версии следствия, руководство "Укргазбанка", обладая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовало ее для хищения денежных средств. С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые, якобы будучи "агентами банка", привлекали к нему крупных клиентов. За такие "агентские услуги" банк ежемесячно незаконно выплачивал "вознаграждение этим лицам", заявили в прокуратуре, добавив, что именно по такой схеме с перечислением средств фиктивным агентам в период с 2014 по 2019 год были выведены $5,6 млн.

4 октября 2022 года Шевченко подал в отставку с поста главы Нацбанка "в силу причин, связанных со здоровьем". 6 октября прокуратура предъявила ему обвинение, а Верховная рада уволила его с поста главы Нацбанка. В настоящее время, по данным следствия, Шевченко находится в Вене, где, по его словам, проходит лечение.