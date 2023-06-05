Суд в Нигерии запретил профсоюзам проводить забастовку из-за отмены субсидий на топливо

Слушания продолжатся 19 июня

ПРЕТОРИЯ, 5 июня. /ТАСС/. Национальный промышленный суд Нигерии, который рассматривает трудовые споры, запретил в понедельник крупнейшему объединению профсоюзов страны - Нигерийскому конгрессу труда - объявлять забастовку в связи с отменой правительством субсидий для населения на топливо, включая бензин. Об этом сообщила нигерийская газета Daily Post.

Суд издал временный запрет на забастовку, которую профсоюзы намеревались объявить 7 июня, отмечает она. Иск в суд был подан правительством страны. "Срочность в принятии решения объясняется тем ущербом, который может причинить благополучию нации дальнейшее развитие событий, вызванное забастовкой", - заявил судья, объявляя свое решение. Слушания продолжатся 19 июня.

29 мая во время своей инаугурации новый президент Нигерии Бола Тинубу объявил об отмене для населения субсидий на топливо, включая бензин. На следующий день цены на бензин в Нигерии выросли в три раза. Позднее Тинубу уточнил, что процесс отмены субсидий будет поэтапным, однако не назвал его временных рамок.

Профсоюзы заявили, что намерены добиваться пересмотра решения об отмене для населения субсидий на топливо. Лидером протеста стал Нигерийский конгресс труда, который объединяет около четырех десятков отраслевых профсоюзов. Он насчитывает 4 млн членов.

Субсидии на топливо для населения Нигерии составили в прошлом году в общей сложности $10 млрд. До мая Нигерия была вынуждена импортировать практически весь бензин и дизель, а также другие продукты переработки нефти. Однако ситуация изменилась с запуском 22 мая в штате Лагос крупнейшего в Африке нефтеперерабатывающего завода, который имеет мощности по переработке 650 тыс. б/с. Власти отмечают, что завод полностью удовлетворяет потребности Нигерии в топливе и иных продуктах нефтепереработки.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары. Сейчас страна добывает в сутки 1,56 млн баррелей.