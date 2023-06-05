Умер экс-агент ФБР Роберт Ханссен

Ему было 79 лет

ТАСС, 5 июня. Бывший сотрудник Федерального бюро расследований США Роберт Ханссен умер в возрасте 79 лет в американской тюрьме. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBS со ссылкой на директора по связям с общественностью Бюро тюрем Кристи Брешерс.

"Персонал [тюрьмы] обратился за неотложной помощью, - передает телеканал слова Брешерс. - Впоследствии заключенный был объявлен мертвым".

Роберт Ханссен был задержан 20 февраля 2001 года. Согласно данным следствия, с 1985 года он передавал данные об американской электронной разведке, о сотрудниках КГБ, работавших на американцев в качестве двойных агентов. После распада СССР в 1991 году он прекратил эту деятельность и возобновил ее в 1999 году. Хансен признал вину и в 2002 году был приговорен к пожизненному заключению без права помилования.